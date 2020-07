Tournai: du 15e siècle à nos jours, le musée de la tapisserie dévoile sa collection

Quelles images vous viennent en tête quand on vous parle de tapisserie ? Le Tamat, à Tournai, a de quoi élargir votre imaginaire. Tamat on show: c'est le nom de l'exposition qui vient de s'ouvrir au Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Ces derniers temps, nous n'avions plus l'occasion de montrer nos collections, car les expositions temporaires s'étaient enchaînées", explique Béatrice Penant, coordinatrice du Tamat.

L'heure de la revanche a sonné: sur trois étages, les tapisseries s'exposent. Certaines pièces étaient rarement sorties de la réserve, nous assure-t-on. L'art ancien n'est pas oublié. "Nous avons un magnifique patrimoine d'une dizaine de tapisseries qui datent des 15e et 16e siècles. Et puis nous faisons un bond dans le temps et nous arrivons dans l'immédiat après-guerre où Tournai devient le centre de la rénovation de la tapisserie en Belgique".