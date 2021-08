Tour & Taxis accueille "Monolith #", l’expérience sonore participative de Roel Heremans

C’est dans le cadre enchanteur de la Gare Maritime de Tour et Taxis que le jeune artiste Roel Heremans dévoile l’exposition itinérante Monolith jusqu’à la fin du mois d’août. Après Louvain, sa création s’installe à Bruxelles, invitant à une reconnexion sensorielle en plein décor urbain. En effet, l’œuvre de Roel Heremans plonge ses spectateurs durant 20 minutes en pleine expérience participative : les sons délivrés par des casques audio viennent percuter l’ouïe et forcer ainsi l’interaction avec le monde extérieur.

L’artiste s’inscrit dans une démarche transdisciplinaire, travaillant avec le son, l’imagination et le neurofeedback. Dans ses œuvres, ce sont les fragments audio qui stimulent l’imagination du public, déclenchant son imagination. Cette expérience se veut également participative et sociale, puisqu’elle se vit de façon totalement immersive et en groupe : le public est à la fois acteur et témoins, faisant partie de la performance.