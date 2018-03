Tokyo et Paris ont accueilli les expositions les plus fréquentées de 2017

Le site Art Newspaper a dévoilé le classement des expos artistiques les plus vues l'année dernière. Une présentation de sculptures bouddhistes à Tokyo et la collection d'art moderne du russe Sergueï Chtchoukine à Paris ont remporté la mise.

Plus de 1,2 million de visiteurs se sont déplacés à la Fondation Louis Vuitton pour voir les oeuvres de Gauguin, Monet, Picasso et tant d'autres accumulées de 1898 à 1914 par le mécène russe Sergueï Chtchoukine. C'est l'exposition la plus fréquentée en France depuis 1967. Entre le 22 octobre 2016 et le 5 mars 2017, l'exposition a accueilli en moyenne 9.800 visiteurs par jour.

Le nombre total de visiteurs dépasse largement les 600.000 personnes pour "Unkei: the Great Master of Buddhist Sculpture" au Musée National de Tokyo National, mais le classement de The Art Newspaper se fonde sur une moyenne quotidienne de visiteurs, et cette dernière expo a duré bien moins longtemps que la parisienne.

En troisième position, on trouve une rétrospective dédiée à l'oeuvre de l'illustrateur tchèque Alphons au National Art Center de Tokyo.



Les dix expositions les plus populaires de 2017, fondées sur une moyenne quotidienne de visiteurs:



1. "Unkei: The Great Master of Buddhist Sculpture," Musée National de Tokyo

2. "Icônes de l'art moderne. La collection Chtchoukine", Fondation Louis Vuitton, Paris

3. "Alphonse Mucha", National Art Center Tokyo

4. "Painters' Painters" Saatchi Gallery, Londres (gratuite)

5. "Yayoi Kusama: My Eternal Soul", National Art Center Tokyo

6. "Mondrian and De Stijl", Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro (gratuite)

7. "Ken Jacobs: The Guests", Guggenheim Bilbao

8. "Bill Viola: A Retrospective", Guggenheim Bilbao

9. "Georg Baselitz: The Heroes", Guggenheim Bilbao

10. "Van Gogh and the Seasons", National Gallery of Victoria, Melbourne