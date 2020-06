Tintin et les voitures au menu d'une exposition temporaire au Musée Hergé

Le Musée Hergé qui a rouvert ses portes le 22 mai dernier propose jusqu'à la fin de l'été une exposition temporaire consacrée aux voitures représentées dans les aventures de Tintin. "En voiture avec Tintin" permet d'observer à la fois le souci de la précision dans la reproduction de bolides contemporains de l'auteur, ainsi que les petits détails différenciant les voitures des albums de celles de la réalité.

Hergé a toujours travaillé en se documentant. Pour les premiers modèles représentés au début de son œuvre, la qualité de l'authenticité de la voiture n'était pas au rendez-vous car Hergé voulait apporter sa propre recherche esthétique et graphique, explique Dominique Maricq, spécialiste de l'œuvre d'Hergé. Il faut attendre le début des années cinquante et la création des studios Hergé pour voir l'auteur s'entourer de personnes soucieuses du détail, comme Bob De Moor, Michel Demarets et Jacques Martin, poursuit-il.

Hergé s'est par ailleurs inspiré de ses propres achats automobiles pour son œuvre. Ainsi, l'Opel Olympia qu'il a acquise en 1938 se retrouve dans le "Sceptre d'Ottokar" alors qu'une Lancia Aurelia est facilement identifiable dans "L'Affaire Tournesol".