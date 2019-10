The World of Bruegel in Black and White : Bruegel n'est pas celui que vous croyez…

Découvrez, en une exposition, toutes les estampes de Pieter Bruegel l’Ancien.

Tout le monde connaît Bruegel en tant que peintre de renommée internationale, mais saviez-vous qu’à son époque, Bruegel était surtout connu grâce à ses estampes ? En 2019, vous aurez une occasion unique d’admirer de près les estampes de Bruegel.

KBR conserve une collection complète, et sans équivalent connu, qui sera exposée à titre exclusif durant l’année Bruegel. L’exposition ‘The World of Bruegel in Black and White’ vous entraînera dans le monde imaginaire de ce maître flamand. A voir du 15 octobre 2019 au 16 février 2020.

Il y a près de 450 ans, au XVIe siècle, la Flandre était le centre de la production et du commerce des estampes. Bruegel et son éditeur, Hiëronymus Cock, y jouaient un rôle clé à cette époque. Leur savoir-faire exceptionnel et leur esprit d’entreprise seront au cœur de cette exposition.

‘The World of Bruegel in Black and White’ sera une expérience unique qui vous plongera dans l’univers de Bruegel et ses contemporains. Découvrez comment Bruegel trouvait l’inspiration dans le paysage italien et ne manquez surtout pas cette opportunité d’admirer les estampes originales de Bruegel.

De nombreuses œuvres étaient conservées dans différents éditions ou ‘états’. Avant de lancer une première édition sur le marché et de pouvoir la diffuser de par le monde, l’estampe avait déjà parcouru un long chemin. Apprenez, grâce à cette exposition, comment se déroulait le processus, du dessin à l’estampe.

Venez admirer les paysages italiens de Bruegel, quelques dessins préparatoires originaux, les 7 péchés capitaux, les vertus et autres gravures superbes. Immergez-vous dans le monde imaginaire de Bruegel et laissez-vous surprendre par ses personnages et détails particuliers.

Cette exposition exceptionnelle se déroulera au Palais de Charles de Lorraine, un joyau architectural du XVIIIe siècle, en plein cœur de Bruxelles. Ne ratez pas cette occasion pour découvrir les chefs-d’œuvre moins connus de Bruegel !