Textilités, le textile dans tous ses états aux Anciens Abattoirs de Mons

Résidus de tissage industriel pour la scénographie de How to proceed (Cie Zoo), création de Chevalier Masson . 2018 © Xavier Ess - RTBF

Pour la première fois sur le site des Anciens Abattoirs de Mons, une exposition d'envergure est entièrement consacrée à la création textile belge. Textilités décline le tissage et la maille sous des formes et des matières étonnantes. Du tapis à la sculpture. De la laine au ciment.

13 images Rangement ordinaire, Marianne Berenhout . 2013 © Ludovic Jaunatre et Nicolas Leroy

Ne dites pas art textile, dites textilités S’il a fallu des siècles pour que l’homme mette au point et développe la technique du tissage et de la maille, aujourd’hui l’utilisation de nouveaux matériaux et des nouvelles technologies multiplie les approches, parfois bien au-delà du textile. Denise Biernaux, la commissaire de Textilités explique ses choix : " c’est par le biais de 30 artistes du monde de l’art contemporain que je veux faire apparaître une diversité et même si l’objet de l’oeuvre n’est pas toujours le textile pour lui-même, c’est par sa matière, sa symbolique, son histoire, sa structure ou le savoir-faire qui lui est lié que l’artiste développe son propos et en cela rend visible une certaine textilité ".

13 images Underlying truth, Tatiana Bohm . 2020 Carte entoilée, aiguilletage Papier, coton, mohair © J.Poezevara

Tisser des liens Parmi ces 30 artistes travaillant en Belgique, certain.e.s sont bien implantés dans l’art contemporain avec des pratiques diverses dont l’usage du textile, comme Marianne Berenhout ou Laurence Dervaux, d’autres sont exclusivement textiles comme les grands tissages de Javier Fernandez, ex-directeur artistique au TAMAT (Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles à Tournai) ou les drapés de Daniel Henry. Textilités met aussi en avant les recherches de jeunes artistes comme Leila Pile, Elfie Poiré ou Dolorès Gossye. Dans le cadre de la crise sanitaire, 7 artistes sur 30 ont bénéficié d’une aide à la production.

13 images Grand velum, Daniel Henry 2021 - Enduction, métallisation, manipulation . Velours soie/viscose © J.Poezevara Grand velum (détail), Daniel Henry 2021 © Xavier Ess - RTBF

Diplômé de La Cambre, Daniel Henry est designer textile pour la mode et l'industrie. Il explore l’ambiguïté de la perception des matières. Avec Grand Velum, une œuvre créé pour l’exposition, il s’intéresse au drapé comme sculpture et au rapport du tissu au sacré. Et on plonge dans des termes techniques comme la métallisation et l'enduction, définie sur son site comme "le traitement de surface consistant à appliquer une couche de polymère sur un support (aspect satiné, glacé, métallique, gommeux, pailleté, etc.)".

13 images Jardin secret I, Lili Desrues 2021 © Xavier Ess - RTBF

Jeu de langage. Du technique au philosophique. Le textile c'est un savoir-faire avec une multitude de termes techniques comme aiguilletage, cardage, ourdissage. Mais nombre d'entre-eux sont utilisés dans le langage courant. Ennoblir : Métamorphoser le tissu par diverses opérations pour changer son aspect visuel, changer sa main, son drapé. Mesure : la grandeur est une dimension déterminée par la mesure. Prendre la juste mesure de quelqu’un. Réseau : fils qui s’entrelacent, un entrecroisement de fibres textiles, mais aussi des personnes qui s’interconnectent, la mise en relation, l’effet d’échange, de transmission et de communication réciproque. De fil en aiguille, soutenu par ces termes imprimés à même le sol, on s'aventure en terre inconnue. La bouche d'ado aux lèvres carmin de Lili Desrues c'est tout simple ! Broderie en stumpwork avec padding, point de satin, peinture à l’aiguille sur insertions en tissu armé. Avec son oeuvre en ciment, sable et fil de lin, la jeune artiste Elfie Poiré fait mouche. Sa Chape d'intérieur est à la fois un rempart contre les agressions, un bouclier à utiliser en cas d'urgence et - comme le suggère le titre et la matière - la métaphore d'un enfermement intérieur, d'une douleur trop lourde, peut-être, pour pouvoir s'en défaire.

13 images Chape d’intérieur, Elfie poiré 2020 – Maille, enduction, techniques mixtes . Ciment gris et blanc, sable, fil de lin © Xavier Ess - RTBF

13 images Chape d’intérieur (détail), Elfie poiré 2020 – Maille, enduction, techniques mixtes . Ciment gris et blanc, sable, fil de lin © Xavier Ess - RTBF

13 images Vanité aux fleurs (détail), Laurence Dervaux 2011 Installation Ensemble d’ossements humains, bobines de fil rouge © Xavier Ess - RTBF Vanité aux fleurs, Laurence Dervaux 2011 Installation Ensemble d’ossements humains, bobines de fil rouge © Xavier Ess - RTBF

Comme dans Rangement ordinaire de Marianne Berenhout (en début d'article), l'installation de Laurence Dervaux, Vanité aux fleurs, constituée d'un ensemble d’ossements humains entourés de fil rouge, ramène au passé, au souvenir, au rituel, qu'il soit domestique ou de l'ordre du sacré. Le simple geste d'emmailloter ces restes humains, les sort de l'anonymat et la couleur sang - récurrente dans le travail de Laurence Dervaux -semble leur rendre vie. Au gré de nos déambulations dans le vaste espace des Anciens Abattoirs de Mons, on découvrira ici un tapis en laine tuftée, là une oeuvre au marqueur sur toile de coton, une carte du Moyen-Orient où Damas et Gaza nous ramènent au textile, une sculpture en laine cardée ou une mâchoire inquiétante mêlant vannerie et tapisserie. Et si vous avez l'oeil, un assemblage de peaux de poissons momifiées... De textures il est donc bien question dans Textilités, une exposition produite par BeCraft, association valorisant les métiers d’Arts appliqués en Wallonie et à Bruxelles.

13 images Objet de collaboration, Les Drapiers . 2020 © J.Poezevara Objet de collaboration ( détail), Les Drapiers . 2020 © Xavier Ess - RTBF

En pratique : TEXTILITES du 09.05 au 01.08.21 du mardi au dimanche de 12 à 18h Les Anciens Abattoirs - 7000 Mons 17/02 rue de la Trouille www.becraft.org