TEFAF Maastricht 2018, la Mecque de la Foire d'art et d'antiquité

Fondée en 1988, la foire de Maastricht a démarré une 31e édition sous la nouvelle direction de Nanne Dekking qui succède à Willem Van Roijen.

La venue d’une nouvelle direction a amené quelques petits changements, à commencer par un démarrage plus exclusif avec 2 jours de vernissages qui ont amené pas moins de 12.000 visiteurs au grand bonheur des exposants.

5 galeries contemporaines sont venues renforcer la section Modern, au nombre de 54, parmi elles, Mazzoleni à Londres, Massimo di Carlo à Milan et Perrotin à Paris, qui a emménagé dans un espace plus de 2300m2, à New York en 2017 dans le Lower East Side, et va prochainement ouvrir en septembre 2018, une deuxième galerie en Chine. Dans cette section, la galerie Patrick Derom présente un solo-show de grande qualité de Pol Bury et a également réalisé une publication sur le surréalisme. Un peu plus loin, la galerie Didier LTD propose de très beaux bijoux d’Alexander Calder.

La section Design se voit renforcée par 4 galeries dont Oscar Graf, Thomas Fritsch et Jousse entreprise. Je me suis attardée au stand de Demisch Danant attirée par les œuvres sculptures de César ainsi que 2 papiers arrachés moins connus mais très intéressants de 1961 mais aussi par une imposante et très belle bibliothèque Wall Library de 1958, présentée au Pavillon Français à l’Exposition Universelle de 1958.

Dans la section Paintings, je pointerai une œuvre plus ancienne de Mondrian chez Jean-Luc Baroni.

Toutes ces œuvres sont soigneusement analysées par les Vetting Committees composés de 189 experts ayant à leur disposition tout un équipement technique très sophistiqué comme la réflectographie UV et infrarouge, la radiographie numérique directe, … . Chaque œuvre est examinée pour connaître sa provenance, son authenticité et son état, et ce, autant pour les maîtres anciens, l’art moderne que l’art contemporain.

Tefaf en quelques chiffres :

275 exposants dans 30.000m2, exposent plus de 30.000 objets sur plus de 7000 ans d’histoire de l’art.

Tefaf Maastricht 2018

Exposition du 10 au 18 mars 2018

Mecc Maastricht