"Team Lab : Au-delà des limites", l'art numérique dans une autre dimension

Team Lab est un collectif artistique japonais formé en 2001 qui regroupe des professionnels liés au digital. Après le succès de plusieurs expositions itinérantes à travers le monde, ils viennent d’ouvrir leur propre musée à Tokyo en juin dernier. Artistes, programmeurs, animateurs, scientifiques, architectes, graphiques et autres ingénieurs travaillent ensemble à des projets qui bousculent le rapport aux technologies et font le pont entre le digital, l’art, la science, la technologie et la créativité. Team Lab s’intéresse particulièrement à l’immersion corporelle, la transcendance, la création de relations entre les gens à travers le médium artistique et la digitalisation de la nature, la nourriture et des villes. Dans “Walk, Walk, Walk : Search, Deviate, Reunite” présentée à Singapour en janvier 2018, le collectif proposait aux visiteurs une expérience à travers les forêts de bambous et les cerisiers, où des personnages divaguaient et entraient en interaction avec le public qui les sollicitait.

“Walk, Walk, Walk : Search, Deviate, Reunite” - © Team Lab

L’exposition parisienne “Au-delà des limites”, présentée à la Grande Halle de la Villette a ceci de commun avec tous les projets du collectif : une poésie basée sur la végétation luxuriante en perpétuelle évolution et des clins d’oeil à la culture japonaise, à travers des sonorités traditionnelles ou la représentation de soldats probablement de l’époque d’Edo (XVIIe) sans oublier la recherche d’interactivité avec le public.

Co-produite par la Fondation du Japon et Encore Productions, dans le cadre de Japonismes 2018: les âmes en résonance, l’exposition présente une grande pièce avec deux murs et le sol animés créant une sensation d’immersion presqu’immédiate. Des faisceaux lumineux mènent à cet espace observable d’un balcon ou allongés sur le sol, pour mieux profiter de l’apparition de diverses plantes et fleurs tandis que des lapins et soldats investissent des plus petites cloisons et d’autres salles en miroir. L’installation est gigantesque et flamboyante, très colorée et accessible à tous, puisqu’elle repose sur les trois sens de la vue, du toucher et de l’ouïe. Une autre pièce est dédiée aux couleurs abstraites et à la relation du public avec le corps et la lumière, un espace vallonné permet aussi de mettre les reflets en perspective. Au niveau interaction, les possibilités sont pour le moment assez restreintes et pas toujours perceptibles, c’est tout ce que l’on pourrait reprocher à cette exposition (en plus du prix assez élevé) qui parvient tout de même à nous plonger artificiellement dans une oeuvre d’art et bousculer notre perception de l'espace et du lien entre art et numérique.