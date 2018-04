Taïwan inaugurera un gigantesque centre dédié aux arts vivants

Un cabinet d'architectes hollandais travaille actuellement sur un nouveau centre culturel taïwanais qui, au moment de son inauguration en octobre, sera le plus vaste au monde.

Le National Kaohsiung Center for the Arts, aussi appelé Weiwuying, s'étendra sur 141.000m2 et intègrera cinq salles de spectacle sous un même toit. Il sera l'œuvre des architectes hollandais du cabinet Mecanoo. Ce centre hors normes comprendra un opéra de 2.260 places, une salle de concert de 2.000 places, une salle polyvalente tant pour le théâtre que la danse et l'opéra de plus de 1.000 fauteuils, un espace de récital pour 470 spectateurs ainsi qu'un espace de performance en plein air pouvant accueillir jusqu'à 20.000 personnes. Cet espace extérieur connectera le bâtiment à un parc subtropical niché au coeur de Kaohsiung, une ville portuaire de 3 millions d'habitants située au sud de Taïwan.

Mecanoo a expliqué que la structure ondoyante s'inspirait de la forme des banians, des arbres majestueux présents sur l'île, avec une toiture incurvée en acier ondulant abritant une place ouverte jour et nuit au public. Taïwan a annoncé que cette énorme structure ouvrirait ses portes au public en octobre, avec un concert de l'orchestre philharmonique de Berlin, sous la direction de Gustavo Dudamel.

Cet espace sera l'une des trois grandes institutions regroupée sous l'appellation National Performing Arts Center de Taïwan, qui comprend aussi le Théâtre national de Taipei et le Théâtre national de Taichung.

"Le monde de la création artistique est extraordinairement bouillonnant à Taïwan", a expliqué le directeur artistique de ce nouveau lieu, Chien Wen-pin, ancien directeur musical du Taiwan Philharmonic. "Lorsque nos portes ouvriront officiellement, le Centre deviendra un formidable tremplin pour la promotion des talents".