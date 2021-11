SWIPE RIGHT! "recherche partenaire désespérémment". À voir chez iMAL

Qu’est-ce que l’amour à l’ère du numérique ? Le confinement et l’absence de contacts physiques ont poussé de nombreuses personnes à déplacer leur vie sentimentale - voire sexuelle - vers les applications et les sites de rencontres. 17 artistes s’emparent de cet excitant sujet dans " SWIPE RIGHT! Data, Dating, Desire " une expo à voir et à expérimenter chez iMAL jusqu’au 09 janvier 2022.

Faut que ça matche Swiper à droite, faire défiler les profils sur son écran, pour que ça matche... c'est devenu un geste quotidien pour un européen sur trois. Meetic, Adopte un mec, Gleeden, Tinder, Grindr, NousLibertins, Badoo, eDarling, AdultFriendFinder, Jacquie et Michel Adultère, … rien qu’en France, on recense environ 2000 sites de rencontres. Un marché hyper rentable qui a déjà dépassé celui de la pornographie. Cette recherche effrénée du partenaire comme sujet d'angoisse contemporaine est traitée par Tom Galle dans Tinder Vr, une performance réalisée dans des endroits publics comme le métro de New-York. Arnaché d'un masque de réalité virtuelle, Tom Galle swipe indéfiniment dans le vide.

L'installation "Ashley Madison Angels At Work In Brussels" du !Mediengruppe Bitnik - 2017

"Vous êtes-là? Il y a quelqu'un en ligne ?" Le collectif suisse !Mediengruppe Bitnik s'empare du scandale Ashley Madison. Ce site de rencontres, commercialisé dans le monde entier, est dédié aux relations adultères. En 2015 un groupe de hackers révèle que le site possède 35 millions d'abonnés masculins et très peu d'utilisatrices. Pour résoudre le problème, Ashley Madison crée une armée de 75.000 chatbots féminins pour dialoguer avec les hommes. L'installation Ashley Madison Angels At Work In Brussels confronte le public à 5 des 36 fembots actives à Bruxelles au moment du piratage. 10.593 Bruxellois étaient abonnés à la plateforme. La litanie incessante de Lumière de Nuit94 et ses copines vous feront dresser les poils.

The Dating Brokers, Joana Moll (2018)

D'autres installations, comme The Dating Brokers de Joanna Moll traitent de la récupération et la revente de masses de données privées considérables... de quoi se désabonner au plus vite !

Webcam Venus, Addie Wagenkecht et Pablo Garcia - 2013

"Voulez-vous poser pour moi ?" Les sexcams utilisent les webcams et des interfaces de discussion pour mettre en relation des acteur.trice.s porno et leur public. Ces travailleur.euse.s du sexe se fabriquent des identités érotisées - par le biais de costumes, de pseudonyme, de gestes et d'attitudes - selon les normes du sexe en réseau. Avec l'oeuvre video Webcam Venus, Addie Wagenkecht et Pablo Garcia ont voulu révéler l'identité "désexualisée" de ces personnes. Une fois abonnés à un site, les artistes ont demandé à des modèles de sexcams de reproduire des œuvres d'art célèbres. En demandant de poser de manière "classique", les modèles abandonnent l'espace d'un instant leur identité de travail pour réinvestir une identité désexualisée.

Safe Touch, Ingo Niermann - 2020

Safe Touch En ces temps de pandémie, de nombreuses personnes ont souffert d'absence de contact physique et de l'impossibilité de se réunir. Pour nous sortir de la frustration, l'artiste Ingo Niermann a réalisé des courtes video didactiques pour se toucher sans risque d'infection. Les deux partenaires peuvent se regarder intensément, se prendre la main ou se caresser les pieds. Le tout en extérieur, dans un parc ou sur un parking désert nous suggère l'artiste. Un peu de douceur dans cette expo doucement ironique mais assez froide et qui en définitive passe à côté des aspects les plus interpellants - malgré le succès planétaire du phénomène-, comme la violence des échanges sur ces applications, la perpétuation des normes de la pornographie, la grossophobie, le jeunisme...même s'il y a des sites de niche pour tout le monde. Dany Ploeger et son app Fetish vous demandera de tirer la langue, mais... la suite c'est à expérimenter chez iMAL. Vous avez jusqu’au 09 janvier. SWIPE RIGHT! Data, Dating, Desire 22.10.2021 > 09.01.2022 iMAL - Quai des Charbonnages, 30, 1080 Molenbeek