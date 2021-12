Suivre le regard de Marie Van Roey dans l’exposition "Regards croisés", au BAM

Le BAM, Musée des Beaux-Arts de Mons, présente dès le 18/12 les œuvres de Marie Van Roey, qui vit et travaille à Bruxelles, dans l’exposition Regards croisés. L’artiste belge y présente l’ensemble de ses travaux issus de ses recherches récentes, aux techniques tout autant variées que les sujets qu’elle choisit de mettre en lumière. Pourtant, dans cette exposition d’une grande diversité, le regard de Marie Van Roey se dessine, attentif aux détails et empreint d’une grande délicatesse.

Textile, gravure, sérigraphie, peinture ou travail du feutre… La matière est donc variée et joue un rôle complètement assumé dans l’expression artistique de l’artiste. Les œuvres portent fièrement le choix du matériau utilisé et la sensation qu’elles dégagent fait corps avec la matière dont elles sont faites. Opacité et transparence se chassent et se retrouvent tout au long de l’exposition, portées par des sujets qui peuvent être tout autant mouton qu’homme, femme, ou paysage.