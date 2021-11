Sub Sole, voyage en Méditerranée avec Massao Mascaro à la Fondation A

Sub Sole, la tragédie grecque de Massao Mascaro. - Le photographe a suivi l'itinéraire... Le photographe Massao Mascaro, originaire de Calabre en Italie, est né en 1990. Il a sillonné le bassin méditerranéen pendant quatre ans en suivant l’itinéraire mythologique d’Ulysse. Une errance en sept escales entreprise en 2017, avec comme bagage imaginaire, "l’Odyssée". Homère à l’épreuve du réel. Les photos argentiques ont été prises à Ceuta, Naples, Athènes, Palerme, Istanbul, Tunis et Lampedusa. Le présent à la lumière du passé jette une ombre sur notre civilisation. La belle lumière de la Méditerranée éclaire la dérive de notre culture qui érige des murs infranchissables et exclut l’autre. L’autre dans le passé était un hôte qui accueillait et était reçu. LE TEMPS LONG DE LA PHOTO ARGENTIQUE Les photos argentiques en noir et blanc au cadrage vertical restituent la belle lumière et ses ombres, longtemps après la prise de vue. L’accolade de trois jeunes Tunisiens et le poulpe échoué sur le port de Naples sont emblématiques. L’horizon bouché et le cadran solaire sans sa tige circonscrivent l’espace-temps. Dix images d’agaves inscrivent la tragédie grecque dans le monde végétal. La plante venue d’autres contrées connaît une seule floraison qui la tue. La tige asséchée par les vents dresse une barrière dans le paysage. La "Fondation A" (Avenue Van Volxem, 304 à 1190 Bruxelles) qui a soutenu le projet présente jusqu’au 19 décembre plus de cinquante images de la série. Sub Sole a été sélectionné et présenté aux Rencontres d’Arles, cette année. Un bel album est édité par "Chose Commune". Massao Mascaro est au micro de Pascal Goffaux.