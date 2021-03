SUB au centre d’art iMAL - Ceci n’est pas une exposition, c'est une expérience

SUB est une installation immersive de Kurt Hentschlager à vivre à iMAL, le centre des cultures numériques bruxellois. Une expérience physique entre obscurité et éblouissement.

4 images SUB_KurtHentschlager _ IMAL _ Bruxelles, 2021 © Bruno Klomfar

Quand on évoque l’art et les technologies, les œuvres en immersion sont à l’art numérique ce que l’impressionnisme est à la peinture. Un standard indémodable. On ne compte plus les installations où le spectateur créé des images et déclenche des sons par ses déplacements dans la pièce. C’est amusant et convivial. Les propositions immersives de Kurt Hentschlager sont d’un autre ordre. Plus profondes et sauvagement plus physiques.

Entre peur viscérale et méditation Pour faire l’expérience de SUB, pour pouvoir pénétrer dans l’espace immersif, il faut accepter une condition : laisser tout objet technologique qui vous relie au monde au vestiaire. Se délaisser de son téléphone portable et de tout autre appareil. Ne plus être "dérangeable", ne pas pouvoir garder une trace de l’expérience. No photo. No video. Vous voilà déjà un peu démuni, privé de la réassurance de votre doudou technologique. Commence alors un cheminement à tâtons dans un labyrinthe où règne le noir absolu. Vos peurs enfantines remontent peut-être à la surface de votre conscience. Votre pouls s’accélère, vos mains se tendent, vos oreilles vous guident. Parce qu’il y a bien du son au bout du tunnel, vous le sentez dans vos tripes. Ensuite, il y aura la lumière, de temps en temps. Des formes imprimées sur votre rétine. Le reste est affaire de ressenti personnel. A vivre on vous disait…

iMAL, centre dédié arts numérique créé en 1999, désormais bien installé dans ses nouveaux locaux le long du canal, soutien les artistes émergents dans leur production d’œuvres, mais a aussi l’ambition de faire connaître le "patrimoine" de cette discipline vieille d’un bon demi-siècle (en 1963, l’exposition " Music/ElectronicTelevision " de Nam June Paik marque l’avènement de l’art video). Kurt Hentschlager, né en Autriche en 1960, est un des précurseurs des environnements en immersion. Entre 1991 et 2003, en duo avec Ulf Langheinrich, sous le nom de Granular Synthesis, il expérimente aux confins de la musique électronique et de l’art visuel. Granular Synthesis (en référence à la synthèse granulaire, une technique de synthèse sonore basée sur des échantillons sonores de l'ordre de la milliseconde ) est à l’intersection des publics. Les installations immersives de Kurt Hentschlager ont été présentées partout dans le monde, de la Biennale de Venise au PS1 de New York et de Shanghai à Mexico en passant par la Tasmanie et les Etats Arabes Unis.