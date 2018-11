“Street to Canvas” : quand l’art de la rue s’empare d’une expo

La première exposition dédiée à l’art du graffiti à Bruxelles aura lieu du 29 novembre au 29 décembre.

A Bruxelles, le street art s’empare de la ville depuis plusieurs décennies. Les abords des gares et quartiers industriels sont souvent décorés à la bombe par des artistes adeptes de la culture de la rue. Mal considérés au départ puisque représentants d’un art illégal, les graffeurs et autres street artistes acquièrent aujourd’hui une certaine crédibilité aux Etats-Unis, au Portugal et même en Belgique. Ils reçoivent des commandes des villes et des propriétaires pour parer les murs des villes. Désormais ce sont dans les musées et galeries qu’on les retrouve également, amenant en même temps un autre débat : le street art est-il en train de perdre son âme ou est-il enfin considéré à sa juste valeur comme un art à part entière ?

La première exposition bruxelloise consacrée au street art, “Street to Canvas”, soulève la question par son existence-même. Elle présentera le travail d’artistes du cru, ceux qui font évoluer le paysage de la capitale armés de leurs bombes et de leurs messages. Le rassemblement proposera des créations originales qui reflètent différentes techniques.

Les artistes présents : Samuel Idmtal Stencil Art (http://samuelidmtal.com) -Marc Eyesb(http://www.eyesb.be) - Anthea Missy (www.antheamissy.com) - Trollux2Luxe - Sara Conti (http://www.saraconti.net/) - IOTA - Orlando Kintero (http://www.orlandokintero.com) - Soaz - DOCIL graffiti artist(http://Www.instagram.com/docil.graffiti.artist) - KLER(http://www.chiarafrei.ch) - Cimon (https://www.instagram.com/8cimon9/) - Diko-Urban Artist - Gaetan-Fait Du-Dessin (http://gaetan-fait-du-dessin.tumblr.com) - Noccito - Piet Rodriguez (http://www.pietrodriguez.com) - Axelone(http://www.axelone.be)