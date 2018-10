Street Art, Strokar Inside

Le Royal Rinking d’Ixelles a connu bien des transformations au fil d’un siècle. Construit par Aimable Delune, architecte de l’art nouveau, la patinoire à roulettes dont il ne subsiste que la structure s’est mué en garage et en grande surface. L’ancien Delhaize du quartier Molière est à présent investi par des créateurs du Street Art. Cinq mille mètres carrés sont occupés par de nombreux artistes : les pionniers américains Cope 2 et T Kid, le collectif français Iretge, l’Italien Andrea Ravo Mattoni, les Belges Denis Meyers et Jean-Luc Moerman, …

Le projet Strokar Inside émane de l’association Strokar créée par Fred Atax et Alexandra Lambert qui ont eu l’idée de cette ultime transformation du lieu.