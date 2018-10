Street Art Brussels : quand le Brésil invite la Belgique

L’exposition présentée par l’Ambassade du Brésil à Bruxelles veut renforcer les liens artistiques en le Brésil et la Belgique.

Pour cela, elle a invité des grands noms du street art pour une exposition chorale à partir du 18 octobre. 5 artistes et collectifs seront donc exposés dans les murs de l’Ambassade, située avenue Louise. Le premier n’est autre que Denis Meyers, petit-fils de Lucien de Roeck, typographe urbain et adepte des portraits, ses oeuvres sont disséminées à Bruxelles. Son plus grand fait d’armes pour le moment reste son investissement du bâtiment Solvay à Ixelles qu’il a occupé durant un an avant de proposer une exposition éphémère, “Remember Souvenir”. Depuis il multiplie les collaborations avec des grandes marques et autres projets plus charitables.

L’artiste Parole sera également convié à ce rassemblement artistique, son travail est multiple et il refuse d’être classifié. Il aime la spontanéité du graffiti, la réflexion autour du geste, le mélange des lettres. Originaire de Bruxelles, Parole aime envisager son travail comme une histoire collective faite de rencontre et de partenariats dans l’échange et la résistance.

Le collectif Farm Prod viendra compléter l’affiche de l’exposition avec ses artistes d’horizons variés animés par la peinture avec une culture street art et en recherche d’expérimentation. Farm prod est composé de Nelson dos Reis, Fred Lebbe, Guillaume Desmarets, Alexandre Alonso, Alexis Corrand, Arnaud Debal et Piotr Szlachta.

Obetre est un graffeur né à Bruxelles, ayant vécu à Toulouse, Montréal et encore à Bruxelles. Après des études à la Cambre et à l’ULB, il allie ses deux domaines de prédilection : le street art et la sociologie.

Enfin, Oli-B clôture la liste des invités. Peintre, illustrateur, street artiste bruxellois, l’homme ne se présente plus tant il a marqué la capitale avec son style à part, coloré et retentissant. L’artiste aime explorer différentes techniques et matières, met en scène ses créatures mouvantes dans une harmonie parfaite.