"Spirou4rights": une exposition itinérante qui fait halte à l'Atomium à Bruxelles

"Spirou4rights" est le thème de l'exposition itinérante qui va occuper, du 8 avril au 4 novembre, les niveaux 0 et 1 de l'Atomium à Bruxelles. L'expo est consacrée à la défense des droits de l'Homme, et illustrée par de célèbres personnages de bande dessinée.

Trente planches évoquent les 30 articles de la Déclaration universelle des Droits de l'homme adoptée en 1948 par les Nations unies. Spirou est évidemment de la partie mais aussi Blake et Mortimer, Lucky Luke, le Marsupilami, l'Agent 212, Cubitus ou encore le Chat, de Philippe Geluck.

Cette exposition, qui a déjà été présentée au siège des Nations unies à Genève, célèbre, de surcroît, un triple anniversaire: les 80 ans du journal Spirou qui porte le nom d'un héros qui, selon l'ONU, a toujours "protégé les faibles et combattu les inégalités" et qui peut donc être considéré comme un ambassadeur de choix dans ce domaine, mais aussi les 60 ans de l'Atomium et les 70 ans de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

Les planches exposées ont été publiées le 10 octobre dernier dans le numéro 4.200 du Journal Spirou. L'exposition est accessible au public tous les jours de 10h00 à 18h00.

L'inauguration de l'exposition à Manille :