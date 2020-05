Sortir : "Mappa Mundi" quand les plasticiens lisent dans les cartes et les mappemondes

Fermée 10 jours seulement après son ouverture, pour cause de confinement, l'exposition "Mappa Mundi" - cartographies contemporaines - rouvre ses portes à la Fondation Boghossian, Villa Empain à Bruxelles, jusqu'au 4 octobre. 30 plasticiens contemporains s'emparent du thème de la carte et du territoire. Une exposition plus politique qu'imaginaire.

Marwan Rechmaoui The Arab World (The League), 2001-2009 © Thibault De Schepper

La cartographie c’est la traduction en image d’un vieux désir humain : savoir ce qu’il y a au-delà de l’horizon. C’est l'outil de l’explorateur de la Renaissance comme du globe- trotter d'aujourd’hui et une formidable invitation à la rêverie, au voyage et à la découverte . La carte comme image d'une réalité est aussi une représentation politique du monde en fonction du sens que l’on veut lui donner. Quel continent est mis au centre, dans quel rapport de proportions... L'exposition s'ouvre sur une sculpture mobile de Mona Hatoum qui reprend la projection de Gall-Peters qui représente les continents dans leurs proportions réelles.

Rudi Mantofani - The World and the Earth, 2009-2012 © Thibault De Schepper

Les artistes réinventent et transforment la carte du monde. Elle est prétexte à toutes sortes de commentaires sur la société, les rapports de pouvoir, l’écologie, les conflits, etc (Alighiero Boetti, Vik Muniz). La cartographie ouvre aussi à l'imaginaire, David Renaud crée des cartes figurant l'océan avec une seule île au milieu, et puisqu'il s'agit de définir et de nommer des territoires, à des délires documentaires faits d'effacement (Sol Le Witt, Emilio Isgro) ou de litanies de noms (Shilpa Gupta).