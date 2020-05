Sortir : " Le Coeur au Ventre " exposition immersive chez Art et Marges

Les collectionneurs Marion et L.Oster vivent au milieu de leur collection. L'exposition "Le Coeur au ventre" au musée Art et Marges est réouverte. Elle nous fait littéralement entrer dans le salon, la salle à manger, la chambre du couple. Une plongée dans la "folie douce" des deux collectionneurs... compulsifs.

14 images Le Coeur au ventre - la chambre © Jeanne Bidlot

14 images Le Coeur au ventre - le salon © Xavier Ess - RTBF 2020

Au premier coup d'oeil, c'est un véritable capharnaüm qui est face à nous. Pas un mur qui ne soit couvert de tableaux de toutes tailles; des sculptures au sol, des myriades d'objet d'art africain, vaudou ou d'art naïf sur les meubles et dans les vitrines... Marion et L.Oster fonctionnent au coup de coeur, et ils sont nombreux. Il fallait bien la moitié de l'espace du musée Art et Marges pour transporter à Bruxelles une partie de leur univers.

Il y a une dimension magique dans l'art, comme il y a une dimension magique dans l'amour

14 images Le Coeur au ventre - détail © Xavier Ess - RTBF 2020

14 images Le Coeur au ventre - Henri Laurent © Xavietr Ess - RTBF 2020

Ce foisonnement brouille les hiérarchies, les catégories, les époques et les sociétés. L'art populaire, les sculptures ethnographiques et les oeuvres d'art outsider sont mises sur le même plan. Ce syncrétisme créatif révèle pour L.Oter "une force un peu magique", "les tripes au sens énergie fondatrice première".

14 images Le Coeur au ventre - Luboš Plný © Xavier Ess - RTBF 2020

L’appartement témoin de la passion de deux collectionneurs.

Sans compter les objets chinés et les statuettes d'art vaudou, haïtien ou africain dont on ne connait pas toujours les créateurs, ils sont pas moins de 160 artistes identifiés. Le parcours est en forme de double invitation à l'intimité, celle de la reconstitution du cadre de vie de Marion et L.Oster et celle des artistes dont les images et les mots nous sautent littéralement à la figure. Dans une gamme d'émotions bouleversantes où la frayeur est aussi au rendez-vous.

14 images Le Coeur au ventre - © Tous droits réservés

14 images Le Coeur au ventre - © Xavier Ess - RTBF 2020

Le syndrome de la cabane de Caroline Dahyot

Plutôt que d'accumuler les oeuvres des autres, l'artiste Caroline Dahyot réalise une oeuvre d'art total à la maison. Son habitation est recouverte du sol au plafond, meubles y compris. Peintures, mosaïques, dessins, sculptures et assemblages créent un refuge coloré, une grotte, une cabane dans un seul but, , explique Caroline Dahyot, protéger ceux qu'elle aime. Pour "Le Coeur au ventre", elle est venue réaliser une oeuvre in situ dans l'une des salles du musée.

14 images Le Coeur au ventre - Caroline Dahyot © Xavier Ess - RTBF 2020

14 images Le Coeur au ventre - Caroline Dahyot © Xavier Ess - RTBF 2020

14 images © Tous droits réservés

14 images © Tous droits réservés

En pratique, pour visiter l'expo "Le Coeur au ventre" : ° à partir du vendredi 22 mai, ° les vendredis, samedis et dimanches entre 11h00 et 17h30 exclusivement sur rendez-vous. ° 6 personnes maximum par tranche horaire d'1h15. Modalités de réservation : La réservation s'effectue par mail : info@artetmarges.be, 2 jours avant la date choisie.

14 images Le Coeur au ventre - François Burland © Xavier Ess - RTBF 2020