Un dialogue poétique entre deux artistes, deux générations de femmes. Une exposition immersive à découvrir à la CENTRALE.

Du 4 avril au 4 août, l’exposition Sophie Whettnall – Etel Adnan. La banquise, la forêt et les étoiles propose une immersion dans l’univers de l’artiste bruxelloise Sophie Whettnall, en dialogue avec l’artiste de renommée internationale Etel Adnan.

Inspirée par l’architecture de la CENTRALE, ancienne centrale électrique, Sophie Whettnall présente un projet qui allie vidéo, performance, installations et dessins. Comme de coutume dans les expositions d’artistes bruxellois organisées à la CENTRALE, Sophie Whettnall a été invitée à choisir une artiste internationale pour exposer à ses côtes. Elle a choisi la peintre, écrivaine et poétesse Etel Adnan. Au croisement de l’Orient et de l’Occident, les toiles, aquarelles et gravures de la célèbre artiste d’origine libanaise, puisent toutes leur inspiration de la magie du mont Tamalpais (Californie) et de la chaleur d’un soleil brûlant.

L’évocation de la nature (la banquise, la forêt et les étoiles) et de la lumière par Whettnall rejoint la chaleur des paysages peints aux aplats de couleurs chatoyantes d’Adnan, pour s’accorder à une beauté intangible du monde.

Les à-côtés de la CENTRALE :

Les 10 et 24/04, 08 et 22/05 : les ateliers de la CENTRALE lesavec l’artiste Camille Mezi (peinture sur textile, dessin, découpage etc.)

Le 27/04 : rencontre avec l’artiste Sophie Whettnall et les auteurs de la monographie consacrée à l’artiste, avec l’éditeur Fonds Mercator. Dans le cadre d’Art Brussels

Les 04 et 05/05 : la CENTRALE participe au parcours Downtownbrussels.art et propose le dimanche 05/05 l’entrée gratuite à l’exposition, ainsi qu’une visite guidée à 11h30 : la CENTRALE participe auet propose le dimanche 05/05 l’entrée gratuite à l’exposition, ainsi qu’une visite guidée à 11h30

Le 25/05 : performance d’Olga de Soto dans le cadre de RENAISSANCE

Le 08/06 : concert d’Ictus

Infos et Inscriptions : info@centrale.brussels – 02 279 64 44 (numéro gratuit)

Infos pratiques

Sophie Whettnall – Etel Adnan. La banquise, la forêt et les étoiles

Du 04.04 au 04.08.2019

CENTRALE for contemporary art

Place Sainte-Catherine 44

1000 Bruxelles

+32 (0)2 279 64 52

Mercredi > Dimanche

10:30 > 18:00

Fermé les jours fériés

TICKETS

8,00 € // 4,00 € // 2,50 € // 1,25 € // 0 €

Plus d’infos : http://www.centrale.brussels/