SEE U : le Musée du capitalisme joue les prolongations jusqu'au 14 mars

Depuis le 16 octobre, le Musée du Capitalisme est installé dans les locaux du See U, épicentre de l'occupation temporaire situé dans les anciennes casernes d'Ixelles. Pour l'instant conçue sous la forme d'une exposition itinérante, l'ASBL se déplace de lieux culturels en lieux culturels et après être passée par Arlon, Liège, Mouscron ou encore Louvain-la-Neuve, c'est à Bruxelles que l'histoire du capitalisme se raconte désormais.

Accessible à partir de 15 ans, l'exposition propose un parcours réflexif sur notre système économique et culturel. Derrière la mise en place d'un espace de réflexion et de discussion sur ce capitalisme qui structure nos vies, l'idée est aussi de proposer des alternatives existantes en dehors d'un système qui a, plus d'une fois, montré ses limites. Les quatre salles de l'exposition abordent le capitalisme et ses fondamentaux, en lien avec l'agriculture, la consommation, la culture, l'environnement.... Tout ceci au moyen de vidéos, de textes, de mises en situation et d'animations.

Le projet s'inscrit dans une démarche d'éducation permanente, avant tout basée sur les échanges : les groupes et écoles sont les bienvenus, ainsi que les visites individuelles. Les brochures sont disponibles dans de nombreuses langues.

Informations pratiques

Avenue de la Couronne 227

1050 Ixelles

Réservations obligatoires

Prix libre