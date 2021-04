Salvator Mundi : des révélations sur la paternité du tableau le plus cher au monde

Spéciale Léonard de Vinci - Entrez sans frapper - 30/04/2019 Ce jeudi 2 mai, c'est le 500ème anniversaire (2 mai 1519) de la mort de Léonard de Vinci. On en parle avec Daniel Salvatore Schiffer, auteur du livre "Divin Vinci, Léonard De Vinci l'ange incarné" (Erick Bonnier). Il sera à la librairie Filigranes à Bruxelles ce jeudi 2 mai à 18h00 et le 15 mai à 18h30 à la Bibliothèque Centrale des Riches Claires à Bruxelles. Daniel Salvatore Schiffer, agrégé de philosophie, est un philosophe et essayiste italien de culture française. Ancien professeur de « littérature contemporaine » et de « civilisation moderne » au Centre Culturel Français de Milan (Italie), dans le cadre des cours de l'Université de Grenoble, il est actuellement professeur de « philosophie de l'art » à l'École Supérieure de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Liège. Du grand et moderne léonard, qui inspira jusqu'au " pop art " d'Andy Warhol, c'est cette vie construite, entre l'Italie et la France, comme une véritable œuvre d'art, depuis sa naissance à Vinci, splendide village de Toscane, jusqu'à sa mort à Amboise, sur les bords de la Loire, en passant par Milan et la cour des ducs Sforza, que cet ouvrage, unique en son genre, retrace. Avec, en guise de viatique pour nous guider en ce fabuleux voyage, l'analyse de ses principaux tableaux, depuis sa célèbre mais énigmatique " Joconde " jusqu'à son mystérieux " Salvator Mundi ", en passant par sa céleste " Cène ", sa sublime " vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne " ou son élégiaque quoique sensuel " Saint Jean-Baptiste ". Enfin, pour parfaire ce portrait, l'apport des écrits de léonard de Vinci lui-même, mais aussi des principaux textes, rédigés, à son sujet, par des penseurs majeurs, de Giorgio Vasari à Sigmund Freud, en passant par Walter Pater, Paul Valéry, Emmanuel Levinas ou Elisabeth Roudinesco.