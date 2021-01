ROXEHA, la marque belge de tableaux ronds et colorés qui donnent du peps

Créée par la Bruxelloise Roxanne Wegscheider, la marque ROXEHA donne du peps et de la couleur à nos intérieurs.

Plongez dans un univers "good vibes" avec ROXEHA: des tableaux ronds remplis de mandalas et de personnages délirants. "ROXEHA c’est une association entre mon surnom, "Rox" et la fin du mot "aloha" en hawaïen", explique la créatrice de la marque, Roxanne Wegscheider. "Je souhaitais créer des œuvres originales qui dégagent des good vibes. Les voyages et les rencontres ont inspiré mes dessins qui respirent le peps. Mon objectif est que mes tableaux donnent la pêche et amènent de la bonne humeur dans la vie des gens."

Ses œuvres sont pensées et dessinées en Belgique puis imprimées en Europe sur un support en aluminium. Cela permet ainsi de pouvoir placer les tableaux à l’intérieur ou à l’extérieur car ils résistent à la pluie. Autre particularité : toutes ses réalisations sont en forme de ronds : "on voit des carrés et des rectangles partout, je voulais changer ça."

Les tableaux ROXEHA sont disponibles dans six tailles différentes : 40, 65, 80, 100, 120 et 140 cm de diamètre.

