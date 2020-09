Risquons tout, une expo, des performances et une Open School au Wiels

WIELS, le centre d’art contemporain situé à Forest, présente Risquons-Tout : un programme ambitieux qui explore le potentiel de la transgression, du risque et de l’imprévisible.

À travers une exposition, des performances et une Open School, WIELS se penche sur la manière dont l’art peut défier l’homogénéisation de la pensée. Comment quelque chose de nouveau ou d’inconnu peut-il émerger à une époque de plus en plus marquée par les processus numériques, notamment par des algorithmes de prédiction censés nous protéger contre l’incertitude et l’imprévisibilité ? Ces algorithmes façonnent les opinions et nous canalisent vers des bulles numériques où nous ne rencontrons que ce que nous connaissons et "aimons" déjà. Les artistes (plus de 38) et les penseurs invités pour Risquons-Tout remettent ce phénomène en question en s’aventurant sur des territoires inconnus et inexplorés.

Le titre de l’exposition est emprunté au nom d’un hameau sur la frontière franco-belge. Comme la plupart des régions frontalières, Risquons-Tout se caractérise par une histoire de franchissement de limites, de rapprochement, de passage et de contrebande. L’exposition se lance dans la recherche d’un espace sans borne et de nouveaux modèles d’ouverture qui mènent à l’éclatement de nos bulles sécurisantes, et explore les dynamiques de transition, de mixité, de métissage qui se produisent dans des lieux intermédiaires tels que les zones frontalières.

Risquons-Tout présente les œuvres d’artistes d’origines diverses, tous liés à la région Eurocore qui englobe la Belgique et ses voisins immédiats. L’objectif est de briser les frontières qui limitent la pensée et l’action contemporaines, d’aller vers l’imprévisible et le non normatif comme catalyseurs d’imagination et d’idées.

L’exposition est à découvrir du 12 septembre 2020 au 10 janvier 2021. Le programme complet de performances et des ateliers Open School est disponible sur www.wiels.org