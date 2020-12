Ricochet : un projet pour accueillir les enfants au musée, récompensé du prix Akcess

Pour un musée, accueillir de jeunes enfants ne va pas de soi, d’autant plus que celui-ci présente des œuvres ou des objets archéologiques difficilement compréhensibles pour ce public pourtant important.

L’ASBL Mouvance a conçu, en partenariat avec le musée royal de Mariemont, un outil intitulé "Ricochet", qui permet aux enfants entre deux ans et demi et six ans de s’approprier les espaces du musée qu’ils visitent.

L’outil se compose de 51 cartes A5 à manipuler, lire, mélanger, étaler. Chacune propose des pistes pour explorer le musée, à travers 8 thématiques liées à l’observation de terrain : "Un coin à nous" qui permet aux enfants d’habiter le lieu, "Des regards" pour valoriser leur point de vue, "La promenade" pour circuler et ouvrir les imaginaires…

Les consignes non directives des activités sont proposées sous forme de photos au recto, et de courts textes imagés au verso.

L’initiative vient de remporter le prix Akcess qui récompense, depuis 2013, des initiatives de médiation culturelle favorisant l’accès à la culture pour tous. Le prix de 10.000 euros devrait aider Ricochet à se perfectionner et se diffuser auprès d’autres professionnels de la médiation muséale.

L’appel à projet pour le prix Akcess 2021 est d’ores et déjà lancé, pour la septième année consécutive. La date limite des candidatures est le 3 janvier 2021. Il est remis par Promethea, un collectif qui réunit des entreprises mécènes.