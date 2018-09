Revivre l’expo “Private Choices” en 3D

De plus en plus d’institutions artistiques propose de découvrir des expositions déjà passées au format numérique, c’est le cas de la Centrale for Contemporary Art avec Private Choices.

Du 9 novembre au 27 mai dernier, la Centrale for Contemporary Art de Bruxelles abritait Private Choices, une exposition chorale qui regroupait plusieurs collections d’art contemporain. Elle souhaitait ainsi rendre hommage aux amateurs et mécènes de l’art, qui occupent un rôle majeur dans l’évolution du domaine, donnant de leur temps avec passion.

Privates Choices, ce sont 11 collections bruxelloises regroupées en une exposition et autant de personnalités, d’individualités, de dialogues possibles. Il y a déjà beaucoup d’interprétation à une oeuvre et d’autant plus pour toute une collection constituée avec soin par un adepte. L’exposition, particulièrement riche dans laquelle on retrouve à la fois de l’éclectisme et une unité certaine proposait en tout plus de 200 oeuvres. Et si elle s’est clôturée, c’est là toute la magie du monde numérique, elle est disponible en visite 3D sur le site de la Centrale. L’institution propose en effet une exploration intégrale avec les interviews des collectionneurs, à visiter sur le site web.