Réouverture de l’Archéosite d’Aubechies-Beloeil

L’Archéosite d’Aubechies-Beloeil accueille à nouveau les visiteurs dans ce qui est le plus grand site de reconstitution archéologique en Belgique ! Les visiteurs peuvent, entre autres, y visiter différents types d’habitats préhistoriques ainsi qu’une magnifique villa et un temple antiques.

Après de longs mois de fermeture, l’Archéosite d’Aubechies-Beloeil a rouvert ses portes ce dimanche 24 mai. Les visiteurs y sont désormais accueillis les mercredis de 9h à 17h ainsi que les dimanches de 14h à 18h. Ce site, situé dans un écrin de verdure au cœur d’un des plus beaux villages de Wallonie, s’illustre dans des reconstitutions archéologiques allant de la Préhistoire à l’époque gallo-romaine. Vous pourrez ainsi y découvrir des fermes des premiers agriculteurs, des habitations et ateliers celtes, une somptueuse villa, un temple et une nécropole gallo-romains.

Une nouvelle exposition temporaire sur l’Homme de Néandertal prendra également place au sein de l’Archéosite du 15 juin au 13 septembre. Celle-ci est destinée à un large public et répond aux nombreuses questions qui nous viennent à l’esprit à l’évocation de cet homme préhistorique.

Les enfants peuvent, quant à eux, découvrir le site de manière ludique en participant à l’un de nos nombreux stages estivaux. Tels des chasseurs de mammouth, des artistes préhistoriques, des gladiateurs ou encore des archéologues en herbe, ils s’émerveilleront face aux richesses culturelles de notre passé et expérimenteront des modes de vie et des techniques d’autrefois.