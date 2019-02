"Rencontres intergalactiques" entre deux grands de l'art brut

Le Musée Art et Marges unit les univers de Serge Delaunay et André Robillard, ces deux artistes à l’univers singulier et grands représentants de l’art brut. Le vernissage aura lieu le 21 février.

Serge Delaunay et André Robillard se répondent dans une exposition liée au cosmos et à la conquête spatiale. Les deux aiment à explorer ces champs et ont été réunis par le Musée Art et Marges pour des rencontres intergalactiques.

Serge Delaunay est né à Charleroi en 1956. Après des cours de dessin à l’Académie de Mons, il se met à dessiner des éléments du cosmos et de la mécanique. Totalement investi dans cet art exigeant, il se passionne pour les voitures, les fusées et les navettes spatiales. Il aime aussi annoter ses oeuvres en y intégrant des éléments informatifs. Serge Delaunay est extrêmement prolifique et a produit des milliers de dessins qu’il range méticuleusement.

André Robillard est né en dans le Loiret en 1931. Après une scolarité chaotique, il est placé dans l’école annexe d’un hôpital psychiatrique. Il y est ensuite employé et commence à fabriquer des fusils avec des objets de récupération “pour tuer la misère”. Son psychiatre en enverra quelques-uns à Jean Dubuffet qui se passionne alors pour l’art brut. En plus de fabriquer des fusils et autres cavaliers et animaux, il dessine sur les mêmes thématiques mais aussi sur le cosmos. André Robillard est un artiste protéiforme puisqu’il est aussi musicien en plus d’être sculpteur et dessinateur.

C’est la rencontre de ces deux mondes à la fois totalement propres et s’unissant dans le thème de l’espace que le Musée propose. Delaunay et Robillard aiment à s’évader dans leurs dessins spatiaux et ne cessent de s’émerveiller du voyage.