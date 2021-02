Rencontre avec l'historien Julien Devos pour "Vert désir" au TreM.a à Namur

Un hommage à la couleur, c'est dorénavant une tradition au TreM.a à Namur. Tradition initiée par l'ancienne conservatrice du musée, Anna Trobec. Entrer dans le spectre des couleurs, et prendre ces couleurs à travers l’angle des pierres précieuses, et l’idée qu’elles évoquent : la préciosité et l’éternité.

Après l’incolore, le bleu, le rouge, le noir, voilà le vert très prisé pour son sentiment de vitalité et de jeunesse. Son ambiguïté également, qui révèle peut-être les secrets de celles qui le portent. Ce vert qui rend désirable !