Rencontre avec Grzegorz Gurgull au Musée des Arts Décoratifs à Namur

" Eclats du verre ", c’est une expo à découvrir au Musée des Arts Décoratifs à Namur. L'endroit se prête parfaitement à recevoir ce patrimoine verrier du 18ème et 19ème siècle, produit à Namur dans les entreprises verrières de Zoude et de Vonêche, florissantes qui exportent jusqu’au Indes. Et parmi ces confituriers, corbeilles à pain, vaisselles et verres travaillés, on trouve plusieurs artistes contemporains qui se sont parfaitement intégrés aux lieux.

Grzegorz Gurgull est l’un d’eux, il propose une série de sphères colorées, aux particularités étonnantes, verre et or 24 carats. Jusqu’au 6 octobre.

Christine Pinchart a rencontré Grzegorz Gurgull