« Raoul Servais. Un monde entre magie et réalisme » au musée BELvue

Considéré comme le père de l'animation belge, Raoul Servais - 92 ans - a développé un univers singulier tout au long de ses courts-métrages et dans Taxandria, son seul long tourné en 1994. Le cinéaste a aussi inventé une technique d'animation, la servaisgraphie, qui intègre des images de prises de vue réelles à des décors dessinés. Avant le développement des effets spéciaux numériques. L'exposition au musée BELvue est une plongée dans l'univers graphique et matériel de cet artisan du cinéma, quelque peu oublié aujourd'hui.

L'univers d'un pionnier

Né en 1928 à Ostende, Raoul Servais a tout appris par lui-même et n'a cessé d'améliorer ses techniques d'animation. Il réalise son premier court-métrage à trente deux ans, en 1960. La Cambre a ouvert sa section animation trois ans à peine auparavant. Servais lui-même en créera une au KASK à Gand. Le cinéaste ne s'arrêtera plus. En une carrière de 60 années, il tourne un unique long métrage Taxandria, un projet ambitieux revu à la baisse qui ne trouvera pas son public, et 16 courts-métrages d'animation, dont Harpya qui remporte la Palme d'Or du court-métrage à Cannes en 1979. Harpya, ce sont huit minutes de surréalisme anxiogène entre Monsieur Oscar et une authentique harpie à qui il vient de porter secours. Un film unique dans sa technique de réalisation. Le cinéaste utilise "une technique combinant le papier découpé, la projection frontale et le multiplan." Une technique laborieuse aussitôt abandonnée.