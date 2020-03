Quantum une expo internationale pour la réouverture d'iMAL, Centre des Cultures et Technologies Numériques à Bruxelles

Quantum : In Search of the Invisible explore le monde de la physique quantique à travers les yeux de 10 artistes internationaux. Plusieurs créations sont issues de rencontres entre artistes et chercheurs du CERN célèbre pour son accélérateur de particules. Le CERN qui a pour vocation la découverte des constituants et des lois de l’Univers, co-produit cette exposition de prestige.

Bruxelles a enfin un Centre des Cultures et Technologies Digitales digne de ce nom. Depuis 20 ans, iMAL développe des activités à la croisée des arts, des sciences et de l’industrie. Avec des expositions, un fablab, des formations, des colloques internationaux. Un lieu de réflexion sur les enjeux de notre monde hyperconnecté et hypertechnologique.

Aujourd'hui, la position de pionnier d'iMAL est renforcée par l’ouverture de son nouveau lieu dans le quartier du Canal à Molenbeek. Un espace ouvert sur le public qui comprend entre autres une large zone d’exposition, un FabLab agrandi et un bar -bibliothèque du numérique capable d'accueillir des rencontres et des performances audio-visuelles. iMAL c’est aussi un centre art-science-technologie où on fait énormément de formations, de workshops pour les artistes mais aussi pour tous les gens qui se questionnent. C’est aussi des activités de sensibilisation aux sciences et aux technologies et un riche programme d’insertion, spécialement destiné à un public jeune et défavorisé. Le but, nous dit Yves Bernard son directeur, "c'est impliquer activement ces jeunes dans l’univers artistique, scientifique et numérique, les mobiliser et favoriser leur autonomie pour faire face aux défis complexes du monde actuel."

Quand la recherche artistique croise la recherche fondamentale Ces dernières années, le CERN à Genève - plus grand laboratoire de recherche scientifique fondamentale au monde - a développé un programme Arts@CERN dans lequel des artistes sont invités à travailler aux côtés d’ingénieurs et chercheurs en physique des particules. Les 10 œuvres présentées dans Quantum : In Search of the Invisible explorent les notions mêmes d’existence et de réalité. Comment observer notre environnement sous une perspective différente afin d’en découvrir de nouveaux aspects ? Chaque artiste apporte sa propre réinterprétation de faits issus de la science moderne.

