Quand les chambres d'hôtel se transforment en galeries d'art

L'incursion de l'Ace Hotel Brooklyn dans les arts est loin de faire figure d'exception dans le secteur de l'hôtellerie. Les boutiques-hôtels ont désormais fait place aux "art hôtels" , dont la décoration pointue est ponctuée de toiles et de sculptures signées par les plus grands noms de l'art contemporain . Les voyageurs descendant à Casa Malca à Tulum au Mexique peuvent ainsi y admirer des pièces de Jean-Michel Basquiat , Mark Ryden ou Keith Haring , tandis que ceux se rendant au Fairmont Hamilton Princess & Beach Club des Bermudes sont accueillis par la gigantesque statue "At This Time" de KAWS.

La gigantesque statue "At This Time" de KAWS. © Hamilton Princess, Bermuda (page Facebook)

"J'ai toujours inclus de magnifiques œuvres d'art dans chacune des propriétés du Royal Portfolio. L'art donne vie à un espace, il crée de la chaleur et raconte des histoires . Mais en plus, l'art vous emmène dans un voyage qui évolue comme nous évoluons", a déclaré Liz Biden. "Nos clients adorent profiter de la collection d'art de nos propriétés. Le Silo portera cette expérience artistique à un tout autre niveau, en mettant l'accent sur l'art africain contemporain...".

Cette proximité avec le MOCAA a grandement influencé la décoration de l'établissement , qui a été confiée à la collectionneuse et propriétaire du groupe hôtelier The Royal Portfolio, Liz Biden. Elle a choisi d'y exposer des artistes africains établis et émergents comme Cyrus Kabiru , Mahau Modisakeng et Nandipha Mntambo dans la trentaine de chambres et de suites offertes, mais aussi dans le lobby et les différents espaces de l'hôtel.

Les frontières entre les galeries d'art et les hôtels deviennent d'autant plus floues que les groupes hôteliers s'entourent dorénavant de consultants en art et curateurs d'exposition pour personnaliser leurs propriétés. Les propriétaires du Wythe ont fait appel à Kimia Kline pour s'occuper de la programmation artistique de ce luxueux établissement, situé à Williamsburg, le quartier branché de Brooklyn à New York. Elle a constitué une collection de croquis et d'œuvres sur papier d'artistes contemporains originaires de la Grosse Pomme, comme Katherine Bradford, EJ Hauser, Russell Tyler et Annette Wehrhahn.

"La présence de ces incroyables dessins et peintures sur nos murs donne une véritable âme à l'hôtel et permet à nos clients de découvrir des artistes dont ils n'auraient peut-être jamais entendu parler autrement", a confié Kimia Kline à Citizen Femme. "Notre programmation est toujours gratuite et ouverte au public, permettant littéralement à tout le monde d'y accéder".