Quand le Musée "Z33" à Hasselt se penche sur "Le Déracinement" issu de la colonisation

Avec ce fil conducteur, des liens entre la politique migratoire contemporaine et la colonisation européenne sont explorés par le biais d’œuvres réalisées entre autres par Mathieu Kleyebe Abonnene, Francis Alijs, Yto Barrada, Anna Boghiguian, Fatma Bucak, Mohammed Bourouissa, Kaiwani Kiwanga, Vincent Meesen ou encore Lydia Ourahmane et Lorenzo Pezzani.

La Maison de l’Art actuel, du Design et de l’Architecture, la "Z33" à Hasselt, propose, du 6 mars au 16 mai, au départ de clichés réalisés par le sociologue français Pierre Bourdieu (1930-2002) et présentés pour la première fois en Belgique, une exposition intitulée Le Déracinement.

Pierre Bourdieu, Images d'Algérie, 1957 – 1961. N 048/262, Le sulfatage des vignes, Plaine de la Mitidja, Cover of the Publication Travail et travailleurs en Algérie. - © Pierre Bourdieu / Fondation Pierre Bourdieu. Courtesy Camera Austria, Graz, Austria.

Pierre Bourdieu avait, pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie (1954-1962), parcouru ce pays avec le philosophe algérien de l’immigration Abdelmalek Sayad. Ces derniers avaient notamment mis en lumière comment des villages entiers avaient migré en masse vers des villes françaises et algériennes.

Leur travail de terrain a été compilé dans leur ouvrage Le Déracinement, qui est également le thème de l’exposition.

Depuis bien longtemps, les migrations et les diasporas contribuent à façonner le paysage culturel européen et ce projet décrypte précisément cette relation ambiguë que l’Europe entretient avec ses "frontières extérieures", en partant de l’Afrique du Nord et de la Méditerranée et jusqu’au Congo, aux Antilles et à la Guyane française, la frontière la plus lointaine. Les artistes dévoilent ici, dans une exploration poétique, des récits parfois oubliés de révoltes mais aussi d’amitiés et de coopérations internationales.

La Maison d’Art Actuel, Design & Architecture Z33 est située au centre historique de Hasselt. Le design, l’art contemporain et l’architecture y sont mis à l’honneur dans un programme d’expositions, de conférences, de projets d’étude et de développement de talents.

Tous les renseignements, ainsi que les réservations en ligne, sur le site web du musée.