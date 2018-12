"Psychoses menstruelles" : l'expo dans les règles de l'art

L’exposition collective met en lumière le travail de sept femmes artistes autour du thème des menstruations. L’occasion d’aborder un sujet tabou et de découvrir des vrais talents, ça se passe à Liège à partir du 7 décembre.

“Psychoses menstruelles” est un projet né du désir de faire la lumière sur ce que vivent les femmes et tenter de dédramatiser les règles. Les menstruations souffrent depuis des siècles et encore aujourd’hui de stéréotypes à la peau dure. Considérées comme impures, sales, elles sont pourtant le résultat d’un phénomène tout à fait naturel. Le rejet des règles est en fait une preuve de sexisme bien ancré dans une société patriarcale qui tente de contrôler les femmes. L’exposition liégeoise propose de récolter des dons de protections hygiéniques au bénéfice de l’asbl BruZelles qui offre serviettes et tampons à des femmes précarisées.

L’exposition rassemblera les oeuvres de Fabesko, Juliette Bensimon Marchina, Malak, Ma Blondiau, Noémie Barsolle, Peggy Van Reeth et Sisca Locca. Elles explorent les territoires de la peinture, la gravure, le textile art, l’illustration et l’installation. Chacune possède un univers propre, décalé, coloré et alternatif, à venir admirer et découvrir.