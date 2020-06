Prolongation de l'expo Peter Saul au Delta, à Namur, jusqu'au 23 août

Peter Saul : pop, funk, bad painting and more, c'est une rétrospective de l’artiste américain Peter Saul, une première en Belgique, et l'expo se tient au Delta à Namur.

Peter Saul est né en 1934, à San Francisco. Il commence à peindre au début des années 60 mais à Paris, avant de revenir en Californie.

Il est l'un des derniers représentants du pop art, encore en vie. Toutes les époques de sa peinture sont représentées dans l’exposition. Il s’exprime sur la guerre du Vietnam, la malbouffe, l’écologie, les droits civiques, il réécrit l’histoire de l’art, réinvente la Joconde et Guernica. Il intègre Angela Davis, Bush ou Donald Duck dans sa peinture, une oeuvre colorée, que l’on peut qualifier d’expressionniste non abstraite. Des collages, mais pas de reproductions, pas de sérigraphie, juste de la peinture. Peter Saul insiste sur ce point...

Peter Saul : pop, funk, bad painting and more.

Au Delta à Namur jusqu’au 23 août - A 84 ans l'artiste possède un tempérament unique et ne transige sur rien.

