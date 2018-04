Private Choices, la première grande exposition consacrée aux collectionneurs bruxellois

Jusqu’au 27 mai, l’exposition Private Choices présentera 11 collections bruxellois d’art contemporain à la CENTRALE for contemporary art. L’exposition lève le voile sur un pan important du champ de l’art : les collections d’art contemporain et les amateurs d’art qui en sont les initiateurs. A l’ère de la commercialisation à outrance et de la mondialisation du marché de l’art, ces passionnés investissent leur temps et leur argent, dans la création contemporaine, souvent sans compter.

Outre une sélection de plus 200 d’œuvres d’artistes belges et internationaux, artistes renommés et jeunes créateurs, les visiteurs pourront y découvrir un livre, un extrait musical et l’interview du collectionneur qui introduira l’univers de chaque accrochage.

Avec les œuvres de : Carlos Aires, Jean-Michel Alberola, Korakrit Arunanondchai, Kader Attia, Enrico Baj, Stephan Balleux, Vincen Beeckman, Pascal Bernier, Louise Bourgeois, Stephen Brandes, Thierry de Cordier, Edith Dekyndt, Jo Delahaut, Wim Delvoye, Léo Dohmen, Marcel Duchamp, Jan Fabre, Michel François, Aurélien Froment, Cristina Garrido, Jane Graverol, Damien Hirst, Guðný Rósa Ingimarsdóttir, Jef Ladouceur, René Magritte, Marcel Marien, Kris Martin, Yoshitomo Nara, Roman Ondak, Paul Pfeiffer, Jason Rhoades, Pratchaya Phinthong, Andres Serrano, Man Ray, Joëlle Tuerlinckx, Bill Viola

Les à-côtés de la CENTRALE :

Les 02/05 et 16/05 : Les de la CENTRALE un rendez-vous créatif à ne pas manquer! Lors d’une initiation de 2h, le mercredi après-midi, un artiste vous fera découvrir sa pratique, vous donnant l’occasion d’explorer de nouvelles techniques et moyens d’expressions artistiques (5€). : Les ateliers intergénérationnels un rendez-vous créatif à ne pas manquer! Lors d’une initiation de 2h, le mercredi après-midi, un artiste vous fera découvrir sa pratique, vous donnant l’occasion d’explorer de nouvelles techniques et moyens d’expressions artistiques (5€).

Les 05 et 06/05 : la CENTRALE participe au parcours Downtownbrussels.art et propose pendant tout le weekend un prix d’entrée réduit de 4€, et une : la CENTRALE participe auet propose pendant tout le weekend un prix d’entrée réduit de 4€, et une visite guidée gratuite à l’achat du ticket d’entrée le dimanche 06/05 à 12h30.

Le 26/5 : soirée de finissage de Private Choices. Entrée libre de 18h à 22h, DJ set de 19h30 et 22h. Art book outlet et boissons à prix démocratiques toute la soirée.

Infos et Inscriptions : info@centrale.brussels – 02 279 64 44 (numéro gratuit)

Infos pratiques

Plus qu’un mois pour découvrir l’exposition !

Private Choices, 11 collections bruxelloises d’art contemporain Jusqu’au 27-05 2018

CENTRALE for contemporary art (Place Sainte-Catherine 44 - 1000 Bruxelles)

+32 (0)2 279 64 52

Mercredi > Dimanche

10:30 > 18:00

Fermé les jours fériés

TICKETS

8,00 € // 4,00 € // 2,50 € // 1,25 € // 0 €