Prisme 7, premier jeu vidéo du Centre Pompidou : un bel outil pédagogique pour découvrir l’art contemporain

Alors que ses portes étaient closes à cause du confinement, le Centre Pompidou a investi un peu plus le monde virtuel en lançant son premier jeu vidéo pédagogique : Prisme 7, développé par Game in Society et Bright. Leur ambition ? Toucher un public, adolescent et adulte, peu tourné vers l’art contemporain, au travers de cet art très récent qu’est le jeu vidéo.

Couleurs, lumière, engagement, immersion

Incarnant une nuée de particules, le joueur traverse sept niveaux, où il découvrira des principes de l’art contemporain, au travers du lien entre couleurs et fonction, émotion, spiritualité, ou encore lumière et immersion. En parallèle, la récolte de gemmes bleues débloque des œuvres d’art, avec un bref aperçu dans le jeu, et une fiche plus détaillée, avec des liens vers des ressources pédagogiques, via le menu de navigation. Chaque niveau fait également plus ou moins fortement référence à des oeuvres contemporaines célèbres, et est accompagné d’une musique spécialement composée pour l’occasion par Ircam Amplify.

Peu engageant pour le noob en art contemporain

Dans son idée de conception, Prisme 7 est très intéressant, le gameplay étant le reflet des concepts à faire découvrir : dans le niveau couleur et engagement, par exemple, les citadins devront être guidés par le joueur afin de débloquer des mécanismes et avancer dans le niveau. Dans la réalisation du jeu, cependant, la volonté derrière ce gameplay est plus difficile à percevoir.

Pour une raison simple : Prisme 7 s’adresse, de mon avis, principalement aux amateurs d’art, qui ont déjà une bonne connaissance de l’art contemporain. S’il devait toucher un public peu sensible à cet art, et plutôt tourné vers l’art vidéoludique, Prisme 7 n’est pas assez attractif et original, en termes de gameplay et/ou graphisme pour retenir l’attention et l’enthousiasme d’un.e habitué.e des manettes.

Au final, ce sont les connaisseurs d’art contemporain qui trouvent un malin plaisir à reconnaître les oeuvres dans lesquelles ils se baladent, les références cachées (ou non) : ils ont alors l’impression de s’immerger dans ces oeuvres d’art célèbres.

Pour la noob (en langage de gamer, celle qui n’y connaît rien) en art contemporain que je suis, par contre, c’est moins évident. Ne comprenant pas une bonne partie des références (en dehors des Kandinsky, Mondrian et Warhol archi connus), c’est plutôt mon œil de gameuse aguerrie qui prend le dessus, et se retrouve déçue face à un rendu plutôt brut, avec l’impression que le jeu n’est techniquement et artistiquement pas terminé. Ici, le médium jeu vidéo semble être surtout utilisé comme outil pédagogique et interactif, et tout son côté artistique est quelque peu mis de côté, avec du graphisme et des animations souvent très sommaires. Autant certains niveaux sont très bien réussis ("Couleur et système" et "Couleur et spiritualité" ont une très belle patte graphique), autant d’autres semblent carrément inachevés, tant la modélisation 3D est brute.

Un très bon outil pédagogique malgré les soucis techniques

Les soucis techniques de caméra (où, sur un niveau, le déplacement devient terriblement fastidieux), de blocage (pour raisons inconnues, les particules restent coincées et on est obligé de relancer le niveau), les mécaniques de jeu qui évoluent très peu au sein même d’un niveau, l’interface très peu intuitive et fort répétitive, et le sound design parfois dérangeant finissent par lasser le gamer, là où l’amateur d’art peut s’amuser comme un fou à chercher ses easter eggs contemporains.

Comme outil pédagogique, Prisme 7 peut être salué car il remplit très bien ses fonctions, grâce à sa logique de conception, ses nombreuses références et ses ressources très complètes. En tant que jeu vidéo, il est moyennement réussi, et mériterait certainement quelques améliorations pour rendre l’expérience de jeu plus lisse, plus intuitive, plus immersive pour celui qui n’y connaît que dalle à l’art contemporain.

Prisme 7 est disponible gratuitement sur PC (Windows ou Steam), Mac, iOS et Android