“PRINT OR DYE” affiche la couleur

“PRINT OR DYE” c’est la première édition du marché de l’affiche bruxellois avec des invités de marque. Ça se passe les samedi 7 et dimanche 8 juillet prochain.

C’est un petit salon de l’affiche indépendant, tout nouveau, il est organisé par l’Atelier Ton Piquant, la “galerie d’art et vitrine ouverte” ixelloise. Seront présents sur place des artistes installés à Bruxelles ou ailleurs, des ateliers, des maisons d’édition qui ont tous à coeur de porter hautes les couleurs de l’affiche comme médium artistique. Puisque c’est bien elle la reine du week-end, elle sera placardée partout, disponible à la vente, singulière et diverse. L’exposition sera collective et présentera également des techniques variées comme de la gravure, de la sérigraphie ou encore de l’art plus digitale. C’est une bonne occasion pour venir discuter avec des jeunes artistes émergents et des plus reconnus dans le circuit.

Les artistes qui seront sur place : L‘appât, Anaïs Mims, Aurélie Henquin, BANANA BILL, BANDE De, Cedric Volon, Charlotte Crash, Chocs et ennui, Elzo Durt, Ice Screen, Lionel Demarville, Marie Dumoulin, Mat Van Assche…