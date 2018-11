PRINT JOB : l’univers de Silio Durt

Du 8 novembre au 20 novembre, l’artiste bruxellois Silio Durt expose son univers halluciné à l’Entrepote.

Silio Durt est un jeune artiste né en 1985 à Bruxelles. Après des études en illustration et dessin à l’ERG puis une spécialisation en peinture, le Schaerbeekois crée son personnage, Sish-Tick et fonde le mouvement artistique du “mongol jovial” qui est résumé par la phrase : “Pour dire je t’aime, un bon coup de poing dans la gueule vaut bien mieux qu’un bouquet de roses vite fanées”. Un univers totalement décalé et fantasmagorique qui aboutit sur une crise existentielle, Sish-Tick redevient alors Silio Durt. L’artiste multiplie alors les expositions personnelles et collectives, s’illustre dans des publications diverses, titres de presse et autres éditions indépendantes.

Silio Durt parvient à peindre une atmosphère particulièrement reconnaissable, des aplats de couleurs vives et franches, une esthétique violente et scènes angoissantes composent son monde. L’artiste sera l’invité de Kilti-Bruxelles et L’Entrepote pour une exposition faites de sérigraphies et autres impressions. Une bonne occasion de découvrir l’univers de l’illustrateur prolifique.