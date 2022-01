Pour son centenaire, la BBC a créé un site interactif consacré à son histoire et ses grands moments

Un centenaire, ça se fête. Pour célébrer le sien, la BBC a créé un site interactif consacré aux objets, aux personnes et aux collaborateurs les plus emblématiques du radiodiffuseur britannique au cours du siècle dernier.

Les internautes peuvent se plonger dans l’histoire de la BBC à travers trois onglets, respectivement appelés "Objects of the BBC", "Faces of the BBC" et "Voices of the BBC". Dans le premier, les internautes peuvent découvrir des pièces de collection comme la blouse blanche qu’a portée Colin Firth dans l’adaptation emblématique d'"Orgueil et Préjugés". Parmi elles aussi, la lettre de candidature qu’avait envoyée le naturaliste David Attenborough pour rejoindre la BBC en janvier 1952 et celle que l’animateur de radio Roy Plomley avait adressée à l’ancien producteur de la BBC, Leslie Perowne, pour lui vendre l’idée du programme "Desert Island Discs".

Cette collection d’objets a été assemblée avec l’aide de musées comme le Science Museum Group. Durant les douze prochains mois, l’établissement numérisa également 1.000 pièces rattachées à l’histoire de la BBC et lancera un grand programme d’expositions et d’événements dans tout le Royaume-Uni. D’autres musées régionaux partenaires feront de même et célébreront le centenaire du radiodiffuseur avec des collections et des expositions dédiées.

"Faces of the BBC" met en avant une centaine de clichés emblématiques issus des archives photographiques de la BBC. Ils représentent des personnalités bien connues du radiodiffuseur comme des correspondants sur le terrain, des acteurs ou des monarques s’adressant à la nation.

"Voices of the BBC" présente, lui, les histoires des hommes et des femmes qui ont travaillé à la BBC et ont contribué à façonner sa culture. Elles ont été rassemblées avec l’aide de l’université du Sussex, sous la direction du professeur David Hendy. Ce dernier publiera le 27 janvier prochain "The BBC : A People’s History", un livre retraçant l’histoire de la très respectée chaîne du service public depuis ses débuts en 1922.