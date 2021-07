Portrait d'Adora Mba, la galeriste au cœur de l’art africain contemporain

Lorsqu’Adora Mba a commencé sa carrière dans le monde de l’art, les femmes commissaires d’exposition étaient rares. Celles attirant l’attention sur l’art africain contemporain l’étaient encore plus. Elle en fait désormais partie, comme en témoigne sa dernière exposition, "Mother of Mankind" , présentée jusqu’au 31 août à la galerie HOFA de Londres . Elle y présente les œuvres de 16 artistes venant d’Afrique et de sa diaspora , dont de grands noms comme Emma Prempeh, Jamilla Okubo et Adebunmi Gbadebo. Ensemble, elles remettent en question et déconstruisent les canons de représentation de l’histoire de l’art , notamment en ce qui concerne la féminité noire.

"Mon père est nigérian et ma mère est ghanéenne, donc je suis moitié-moitié en réalité [rires]. J’ai choisi le Ghana parce que je voulais y être une pionnière. J’ai vu tellement de potentiel et d’artistes talentueux dans ce pays, mais rien ne se passait. J’ai pensé que je pourrais jouer un rôle déterminant dans le lancement de cette industrie. Et regardez la scène artistique ghanéenne maintenant, on en parle plus que celle du Nigeria", affirme-t-elle avec enthousiasme.

Mais le plus grand défi de tous a été de constituer une équipe. Si le Ghana est une pépinière de talents, peu d’étudiants en art sont prêts à travailler dans des galeries, et comprennent leur rôle dans l’écosystème artistique. "Les écoles d’art ne leur enseignent pas ça. Elles leur apprennent à être des artistes ou des enseignants", affirme Mme Mba. "Il y a quelques années, la plupart des artistes ghanéens n’avaient pas beaucoup de succès. Mais maintenant, ils voient qu’Amoako Boafo a collaboré avec Dior et ils pensent qu’ils vont devenir des rock stars ! Ils veulent tous être des artistes maintenant, et non plus des enseignants".

Les choses ont changé depuis le lancement d’ADA\Contemporary, et Adora Mba reçoit de plus en plus de CV pour rejoindre sa galerie d’art. Sa clientèle a également évolué, devenant de plus en plus jeune et internationale. "J’apprécie les plus jeunes collectionneurs car leurs choix sont plus audacieux que ceux plus chevronnés. Ils sont pour la plupart originaires des États-Unis et d’Europe, mais des acheteurs asiatiques me contactent de plus en plus. Comme ceux en provenance du Canada. Je le dois à un seul et même collectionneur canadien, qui a parlé de nous à tous ses amis. Je comprends qu’ils ne sont pas des novices lorsqu’ils me parlent de tous les artistes extraordinaires qu’ils ont dans leurs collections", confie-t-elle.