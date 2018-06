Point Culture, Points de Tricot

Les liens se nouent dans l’atelier tricot de PointCulture. Des fils se tissent entre l’animation socio-culturelle et l’expression artistique. Le passe-temps créatif du tricot se hisse au rang de belle ouvrage au service de l’affirmation de soi, car Tricotez-vous est le nom de l’atelier. Il invite à se réaliser pleinement au contact d’une quinzaine de participants dont un tricoteur !... démentant l’idée reçue selon laquelle le tricot serait une activité exclusivement réservée aux femmes.

PointCulture présente les réalisations d’une année. Le thème de la ville apparaît entre les mailles du tricot. Des carrés et des rectangles simulent des architectures et un plan de ville. L’Atomium situe la ville de Bruxelles. Les moyens de transport tricotent un réseau imaginaire. Les oiseaux picorent à proximité d’une marelle qui fait la jonction entre terre et ciel. Une cathédrale rayonnante est une des réalisations précieuses de l’atelier. Elle scintille aux côtés d’autres tricots au 145 de la rue Royale à Bruxelles.

Exposition à voir jusqu’au 16 juin.