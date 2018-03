Plus de 12.500 visiteurs en trois mois pour le Musée L de Louvain-la-Neuve

Les responsables du Musée L, le nouveau musée que l'Université catholique de Louvain (UCL) a ouvert en novembre dernier à Louvain-la-Neuve, ont dressé un premier bilan d'activités, vendredi, après trois mois d'ouverture. Les résultats en terme de fréquentation "dépassent les attentes": du 18 novembre 2017 au 25 février 2018, ce sont 12.854 visiteurs qui ont poussé les portes du nouveau musée d'art installé dans l'ancienne bibliothèque des Sciences de l'UCL. Les projections du Musée L tablaient sur 30.000 visiteurs par an.

Outre les résultats inespérés en terme de fréquentation, le retour des visiteurs est très positif et la plupart de ceux-ci affirment qu'ils sont prêts à revenir, ont souligné les responsables. Sont notamment soulignées la qualité de la scénographie, la diversité des œuvres et l'ambiance "cosy et créative" qui règne dans le nouveau musée.

Le 22 mars, le Musée L inaugurera sa toute première exposition temporaire, laquelle sera consacrée aux écritures numériques. Dans le cadre de la thématique "les mondes numériques", sous laquelle a été placée l'année académique en cours à l'UCL, l'exposition proposera des œuvres d'artistes belges et internationaux interrogeant les rapports entre la société actuelle et la technologie.

"Un espace d'expositions temporaires est un lieu de tous les possibles, une prise de liberté pour s'ouvrir aux questions de société. L'idée est de capter les avancées et de les mettre en perspective. Le fait d'être un musée universitaire permet d'autant plus de questionner et d'aller là où on ne nous attend pas", indique la directrice du Musée L, Anne Querinjean.