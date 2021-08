Plongée dans la bibliothèque suspendue de Jean-Claude Loubières au Centre Daily-Bul & Co

Le Centre Daily-Bul & Co de La Louvière présente jusqu’au 28 novembre 2021 l’exposition "Loubières, livres d’artistes". A l’origine sculpteur, Jean-Claude Loubières est un glaneur du quotidien. Artiste complet, il démontre une affection particulière pour les créations assemblées, issues de différents matériaux. Le jeu se ressent dans le processus créatif, également sur le nouveau support affectionné par Jean-Claude Loubières : le livre. Objet à transformer lui aussi, le livre offre à l’artiste de nombreuses possibilités plasticiennes ainsi que l’interrogation de son usage.

Dans cette exposition, l’artiste présente la soixantaine de livres conçus et réalisés par ses soins, entre 2003 et 2020. Seulement, les livres sont présentés dans une scénographie inhabituelle : suspendus au plafond ! C’est ce que Jean-Pierre Loubières appelle une "bibliothèque suspendue". L’objectif est de questionner le rapport aux livres dans l’espace mais aussi via d’autres thématiques : la nature, la mémoire, le rapport à l’art, aux cultures populaires…