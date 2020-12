Plant Fever, l'expo qui révèle le potentiel caché des plantes

Réouverture de l'exposition "Plant Fever" jusqu'au 14 février 2021, le CID – centre d’innovation et de design au Grand-Hornu sera dominé par le règne végétal.

Le Studio d-o-t-s, commissaire de l’exposition, souhaite véritablement rendre aux plantes ce qui leur appartiennent. Ainsi, Plant Fever envisage le futur du design non plus d’un point de vue humano-centré mais phyto-centré. Laura Drouet et Olivier Lacrouts (les fondateurs de Studio d-o-t-s) ouvrent donc une fenêtre sur différentes approches choisies par des designers bien décidés à faire advenir le règne du végétal.

Pendant des siècles, notre détachement de la nature nous a empêchés de comprendre véritablement le potentiel des plantes, qui sont bien plus que de simples matériaux ou objets de décoration. Ces dernières années, cependant, de nouvelles découvertes scientifiques et approches philosophiques ont recadré notre relation avec elles, remettant en question le dualisme homme/nature si ancré dans la pensée occidentale.

L’écologiste américain, Ian Baldwin, a déclaré : "Nous devrions essayer de penser comme les plantes". Partant de ce postulat, des designers, des scientifiques et des ingénieurs ont commencé à étudier les structures et les comportements des plantes en les adoptant comme alliées pour développer des solutions aux problèmes environnementaux et sociaux actuels et futurs. Et c’est bien tout l’intérêt et toutes les questions soulevées par Plant Fever : un design non plus anthropo- mais phytocentré.

Des produits et articles de mode à la recherche sur les matériaux, en passant par les appareils open source et les technologies émergentes, une sélection d'environ 50 pièces, représentant le travail de créateurs de plus de 20 pays, étudiera des notions telles que la "plant blindness", le biomimétisme et le recyclage, mais aussi le post-colonialisme.

Expo militante, Plant Fever ne craindra pas de prendre position, de poser des questions critiques et d'appeler à de nouvelles perspectives radicales, en impliquant le public dans une conversation positive, inspirante et constructive.

à voir au CID

Site du Grand-Hornu

Rue Sainte-Louise, 82

7301 Hornu - Belgique