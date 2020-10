Pixel Museum, le musée du jeu vidéo, s'installe à Bruxelles

Le musée du jeu vidéo Pixel Museum s'installe à Bruxelles - © Bartosch Salmanski

Les visiteurs pourront découvrir, du jeudi au dimanche, une collection qui retrace l’histoire du jeu vidéo. Elle compte quelque 250 machines, dont certaines n’ont jamais été commercialisées en Europe, et plus de 2000 pièces qui seront régulièrement renouvelées. Le musée permettra aux visiteurs de jouer sur plus de 50 consoles et bornes.

Le Pixel Museum repose sur la collection de Jérôme Hatton, un passionné de jeux vidéo qui a amassé plus de 20.000 pièces, parmi lesquelles des consoles, des jeux, des accessoires et des objets dérivés. Il a créé en 2011 l’association Ludus Institut, dont l’objet est la promotion et le partage du patrimoine vidéoludique. Il a de plus ouvert en 2012 à Strasbourg (France) la Ludus Académie, une école supérieure privée de formation au développement des jeux vidéo. Une deuxième école a été installée à Bruxelles, à Tour et Taxis, en 2013.

Le Musée du Jeu Vidéo s’était dans un premier temps installé en 2017 à Schiltigheim, près de Strasbourg, mais il a été fermé en juillet dernier en l’absence de perspective d’évolution.

Début 2021, il prendra ses quartiers définitifs dans les Sheds de Tour et Taxis, où il bénéficiera d’un espace plus grand que dans l’hôtel des Douanes.

Pour vous faire une meilleure idée de ce que vous pourrez voir au Pixel Museum, regardez cette vidéo qui présente le musée tel qu’il était en France.