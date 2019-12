"Photographie, arme de classe", ou comment les prolos des années 30 ont dénoncé la misère sociale

Dans les années 1930, dans un contexte d’entre-deux-guerres et de montées des crispations politiques, économiques et sociales ; la photographie est petit à petit perçue comme une arme qui permet de dénoncer les injustices sociales.

Finies les photos paternalistes et anthropologiques du “bon petit peuple” ! Armés de leur appareil photo, les photographes prolétaires amateurs – aidés par des photographes professionnels militants et politisés - exposent enfin la pauvreté et la misère, le chômage, les conditions de vie difficiles de la classe ouvrière, les grèves, les mauvais traitements des colonies…