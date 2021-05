"PHestival", le festival de photographie en pleine air de Philippeville

Image du festival de Photographie de Philippeville, Le sport - © Phestival (via leur page Facebook)

Le centre a, pour la première partie de ce festival, fait appel aux talents de photographes amateurs, qui ont pu soumettre entre un à dix de leurs clichés. L'organisation a sélectionné 58 photos sur les plus de 470 images envoyées par les 72 candidats. Un jury composé de professionnels et de représentants de l'évènement sélectionnera une dizaine de photos au sein des huit catégories présentées (fair-play, sport en équipe, audace, smartphone etc.). Les lauréats verront leur travail exposé dans différents lieux sportifs de la ville.

La deuxième partie du festival prendra vie dans une série d'expositions consacrées au travail de photographes professionnels. Vingt-sept impressions sur bâche de près de trois mètres de long seront placées sur les grilles du terrain de tennis de Philippeville pour mettre à l'honneur le travail de plusieurs photographes.