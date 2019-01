Patrick Willocq, "Songs of the Walés" au Musée de la Photographie

Patrick Willocq a vécu une part de son enfance et de son adolescence en Afrique, puis s’en est éloigné, au gré de nombreux voyages où son travail de photographe l’avait porté, avant que d’y revenir voici quelques années pour y mener un travail photographique qui nous a intrigué, amusé, autant que touché.

Au cœur de la forêt équatoriale de la République du Congo, dans les tribus Ekondas et Ntombas, appartenant au groupe du peuple Mongo, lui-même appartenant à l’ethnie Bantou ou Pygmée, une cérémonie unique persiste, le rituel de la Walé : la femme qui, à la naissance de son premier enfant, acceptera de vivre recluse, éloignée des hommes, sans devoir travailler, aidée d’une petite cour qui la protègera, elle et son enfant, à l’égal d’une reine puisqu’elle fera la fierté de sa tribu. Au terme de cet isolement – d’une période pouvant atteindre 5 ans – elle déclamera, chantera devant l’assemblée réunie ses rêves, sa réclusion passée, ses espoirs, mais aussi combien elle surpasse en beauté ses rivales, allant parfois jusqu’à les discréditer. Cette cérémonie, jusque-là orale, Patrick Willocq a choisi de la fixer, matérialisant le récit chanté ou parlé, se mettant au service de la femme Walé. À l’aide d’assistants indigènes, il construit avec les matériaux de la jungle un véritable décor de théâtre où la jeune mère tient son propre rôle, l’illustration photographiée de son discours dans un luxe de couleurs, de poudres et de végétaux, aucune photographie n’étant manipulée.

Il ne s’agit pas ici d’une photographie ethnographique décorative comme l’on en voit encore trop souvent, avec ces indigènes mais bien d’un partage en une réelle création, Willocq rétribuant les assistants autant que la Walé qui pourra ainsi compléter sa dette auprès de son entourage et se libérer totalement.

L’exposition "Songs of the Walés" est une immersion visuelle et sonore dans l’univers des Walés. Elle est non seulement composée de tableaux photographiques, de portraits, de wall papers, d’installation, d’images du making of, d’un film documentaire mais aussi ponctuée par des chansons des Walés.

à voir au Musée de la Photographie de Charleroi jusqu'au 12 mai

